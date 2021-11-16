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В Турции задержали подозреваемого в убийстве президента Гаити

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Joseph Odelyn/AP

Бизнесмена Самира Хандала, объявленного в розыск через Интерпол по подозрению в заговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, задержали в аэропорту Стамбула во время пересадки из США в Иорданию.

По данным The New Arab, cейчас Хандал находится в стамбульской тюрьме, куда его поместили на 40 дней до дальнейших решений.

Всего в подготовке заговора против президента Моиза арестовано более 40 человек, в том числе 18 колумбийских солдат и несколько офицеров полиции Гаити.

Министр иностранных дел Гаити Клод Жозеф написал о задержании Хандала в своем Twitter, однако не стал уточнять, в чем именно была его роль в подготовке убийства президента.

Моиз был застрелен утром 7 июля 2021 года в собственном доме. Его жена получила ранения.

Ранее старший сын Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Преступники устроили засаду на сына президента, его жену и дочь, но пострадавшие выжили благодаря действиям охраны.

Он также добавил, что располагает информацией о том, что произошло в день убийства своего отца, но пока не готов ее обнародовать.

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