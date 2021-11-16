Путин рассказал о скорой поставке гуманитарной помощи в Кабул из России

Президент России Владимир Путин сообщил о поставке гуманитарной помощи в Кабул в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе телефонной беседы с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Москва доставит в столицу Афганистана продовольствие и товары первой необходимости.

Помимо ситуации в афганском регионе главы государств обсудили актуальные темы международной повестки дня и рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества.

«Отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма. С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую координацию по сирийскому урегулированию», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Также была затронута ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Путин рассказал, какие меры принимает российская сторона для обеспечения режима прекращения огня и налаживания мирной жизни в регионе.