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Лукашенко заявил, что может попросить Путина о помощи в ситуации с беженцами

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом сообщило БелТА.

«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения», — заявил Лукашенко.

Ранее он сообщил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по результатам телефонных переговоров по теме кризиса с мигрантами взяла паузу для того, чтобы обсудить ситуацию со странами Европейского союза.

Телефонный разговор между Лукашенко и Меркель произошел в понедельник, 15 ноября. Переговоры продлились 50 минут, в ходе разговора лидеры Белоруссии и Германии обсудили гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на польско-белорусской границе.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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