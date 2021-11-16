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Украина направила ноту протеста в МИД РФ из-за указа о гумпомощи Донбассу

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Global Look Press

МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИДа.

В заявлении говорится о том, что предусмотренные указом Путина мероприятия «демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию» этих территорий в российское «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

МИД настаивает на том, что документ «противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках «нормандского формата», а также якобы подрывает усилия Германии, Франции и Украины, направленные на восстановление продуктивной работы этих стран по мирному урегулированию.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат «консолидацию международной поддержки» Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».

В указе президента России об оказании гуманитарной поддержки населению некоторых районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подчеркивается, что решение принято для оказания поддержки помощи населению самопровозглашенных республик Донбасса в условиях продолжающейся экономической блокады, а также ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

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