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Лукашенко назвал «наиважнейшую проблему» в кризисе с мигрантами

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Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, важным является защита страны и ее народа. Об этом сообщает «БелТА».

По словам президента, главное, чтобы не произошло столкновений с участием беженцев.

«Понятно, что обеспечение безопасности госграницы — наиважнейшая проблема. Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Белоруссии. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой», — подчеркнул Лукашенко в ходе совещания.

Он обратил внимание, что удивляет реакция польских политиков и чиновников Европейского союза.

«Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия», — добавил Лукашенко.

Также президент уточнил, что до этого на совещании с властями Белоруссии поставил задачу по обеспечению беженцев, оказавшихся на территории страны.

«Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту», — заключил глава государства.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее в Польше исключили вооруженный конфликт на границе с Белоруссией.

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Проблемы с мигрантами
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