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Силовики пришли с обыском к нардепу Украины Илье Киве

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру народного депутата Верховной рады Украины от партии «ОПЗЖ» Илье Киве, сообщил в своем Telegram-канале коллега Кивы, нардеп Вадим Рабинович.

«К народному депутату нашей партии Илье Киве в 06:00 (07:00 мск) прибыли проводить обыск!», — написал Рабинович.

По данным украинских СМИ, обыск у Кивы проводят сотрудники Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований Украины.

Ранее народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Илья Кива заявил, что за 30 лет независимости его страна превратилась в колонию с тоталитарным режимом.

По словам парламентария, история шестого президента Украины Владимира Зеленского будет закончена «фатальным страхом и падением». К этому президента Украины привел «ряд ошибок и преступлений, которые он совершил со своей командой».

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