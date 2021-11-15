США призвали Россию повлиять на Минск для урегулирования ситуации с мигрантами

США призывают Россию использовать свое влияние на Белоруссию для урегулирования ситуации с мигрантами. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы продолжаем призывать Россию и предлагаем им напрямую использовать свое влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы он прекратил свою бесчувственную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей», — сказала она.

Псаки добавила, что не обладает информацией о том, может ли состояться телефонный разговор на эту тему между президентом США Джо Байденом и российским главой Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что США остаются в тесном контакте со своими союзниками и работают над дополнительными санкциями в отношении Белоруссии.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с и.о. канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили пути выхода из миграционного кризиса на польско-белорусской границе.