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Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта с территории Белоруссии

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Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не впустит на свою территорию ни одного мигранта, но добавил, что им необходимо предоставить гуманитарную помощь. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Совета ЕС, передает ТАСС.

«Они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», — сказал он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Минск не несет ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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