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Белый дом опроверг сообщения о том, что вице-президента США Харрис ограничивают

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Evelyn Hockstein/AP

Вице-президент США Камала Харрис является «жизненно важным партнером» администрации президента. Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя сообщения о том, что политика «держат в стороне» и ограничивают как политика.

«Для всех, кому нужно это услышать. Вице-президент не только жизненно важный партнер для администрации президента США, но и смелый лидер, взявший на себя ключевые, важные задачи, стоящие перед страной — от права голоса до устранения коренных причин миграции и расширения широкополосной связи», — написала Псаки.

Ранее CNN выпустил статью о том, что некоторые не воспринимают Харрис как политика, занятого важной государственной работой, а ее деятельность ограничивают. Кроме того, ходят слухи о том, что президент США Джо Байден может отстранить ее от должности.

Из недавнего опроса газеты USA Today и Саффолкского университета следует, что действия Байдена на посту главы государства отрицательно оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% воздержались. 46% говорят, что президент справился с работой хуже, чем они ожидали. Еще хуже дела у вице-президента Камалы Харрис, деятельность которой одобряют только 28% граждан, 51% же придерживается противоположного мнения.

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