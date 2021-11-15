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Суд над Саакашвили о незаконном пересечении границы состоится 16 ноября

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Georgian Interior Ministry/Handout via Reuters

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что суд над политиком по делу о незаконном пересечении границы состоится 16 ноября. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, заседание назначено на 11:00 (10:00 мск).

Ранее сообщалось, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии и не может встать с постели. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

По мнению Кипшидзе, политику необходима срочная госпитализация в гражданскую клинику.

По словам сотрудников СИЗО, Михаил Саакашвили находится под постоянным медицинским наблюдением и не нуждается в экстренной медицинской помощи.

Сторонники бывшего президента Грузии вышли на улицы Тбилиси, требуя освобождения политика и его перевода в гражданскую клинику.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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