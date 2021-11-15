Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ЛНР оценили указ Путина по Донбассу 19:29
Принц Гарри узнавал у экстрасенса, как умерла принцесса Диана 19:28
Карпин об автоголе Кудряшова: ему теперь застрелиться? 19:19
Суд над Саакашвили о незаконном пересечении границы состоится 16 ноября 19:17
В ДТП на Кубани погиб ребенок, еще двое детей пострадали 19:16
Минобороны подготовило список из 813 сведений, относящихся к служебной... 19:15
Задержанных журналистов RT France приговорили к штрафу 19:05
Карпин оценил возможность вызова Дзюбы на стыковые матчи сборной 19:04
В «Белавиа» опровергли информацию о переброске беженцев в Минск... 18:58
Свадебный фотограф назвала признаки того, что брак обречен на развод 18:55

Бывший помощник Трампа заключен под стражу из-за обвинений в неуважении к конгрессу США

close
100%
Global Look Press via ZUMA Press

Экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон взят под стражу из-за обвинений в неуважении к конгрессу США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В этот же день, 15 ноября, состоятся первые слушания по делу Бэннона.

Ранее федеральные судебные власти США выдвинули обвинение против Бэннона из-за неявки на слушания по делу о штурме Капитолия 6 января.

Сообщается, что Бэннону предъявлено два обвинения в неуважении к конгрессу: одно — за неявку для дачи показаний 14 октября, другое — за отказ предоставить документы. Министерство юстиции США собирается возбудить уголовное дело, так как все больше свидетелей отказывается сотрудничать со следствием.

Советнику грозит до года тюрьмы и штраф до $1 тыс.

До этого сообщалось, что конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шестерых бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть