Бывший помощник Трампа заключен под стражу из-за обвинений в неуважении к конгрессу США

Экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон взят под стражу из-за обвинений в неуважении к конгрессу США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В этот же день, 15 ноября, состоятся первые слушания по делу Бэннона.

Ранее федеральные судебные власти США выдвинули обвинение против Бэннона из-за неявки на слушания по делу о штурме Капитолия 6 января.

Сообщается, что Бэннону предъявлено два обвинения в неуважении к конгрессу: одно — за неявку для дачи показаний 14 октября, другое — за отказ предоставить документы. Министерство юстиции США собирается возбудить уголовное дело, так как все больше свидетелей отказывается сотрудничать со следствием.

Советнику грозит до года тюрьмы и штраф до $1 тыс.

До этого сообщалось, что конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шестерых бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа.