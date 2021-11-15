ЦИК Ливии удалил сообщение об отказе сыну Каддафи в регистрации на выборах президента

На странице Верховной избирательной комиссии Ливии удалено сообщение об отказе сыну Каддафи, Саифу аль-Исламу, в регистрации кандидатом на президентских выборах. На это обратило внимание издание The Libya Observer.

Сообщение провисело меньше 10 минут. ЦИК Ливии отклонил регистрацию Саифа аль-Ислама из-за акций протеста против его кандидатуры.

Саиф аль-Ислам Каддафи — второй сын бывшего ливийского лидера. Он учился в учебных заведениях Ливии и Швейцарии. Получил образование инженера, окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также имеет степень доктора наук.

Каддафи-младший увлекался политикой и был сторонником реформ. В 1997 году он создал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи», на базе которого вел активное участие в переговорах с повстанцами и талибами (организация запрещена в России) об освобождении заложников. Благодаря Каддафи-младшему Лондон возобновил торговые отношения с Триполи.

Во время гражданской войны Каддафи-младший был на стороне своего отца, однако после его убийства Саифа Каддафи взяли в плен и посадили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о его пути во власть.