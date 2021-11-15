Украина попросила у США противокорабельные ракеты «Гарпун», сообщает украинское издание ZN.UA.

По данным издания, ракета может быть запущена из самолета, с корабля и подводной лодки.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские ракетные комплексы «Нептун» появятся на южной границе страны в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Украина планирует заняться усилением своей армии в целом, добавил министр. С этой целью страна сотрудничает с США, которые поставили Киеву два катера типа Island, и с Турцией — недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, подчеркнул Резников.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина планирует дополнительно закупить турецкие беспилотники Bayraktar. По словам министра, «турецкие партнеры публично объявили», что берут украинские двигатели для оборудования Bayraktar.