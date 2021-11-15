Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина является главной целью миграционного кризиса на польско-белорусской границе, сообщает телеканал «Дом».

«Я думаю, что это только начало кризиса на польско-белорусский границе, он будет только усиливаться. Лукашенко заявил, что туда перебросили оружие и боеприпасы с Донбасса. Скорее всего, они планируют довести дело до стрельбы. А когда НАТО и ЕС погрузятся в управленческий кризис, перенести все усилия на Украину», — заявил Арестович.

Он утверждает, что попытка мигрантов из Ближнего Востока и Африки пересечь границу Польши является военной операцией России.

Ранее в МВД Украины допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.