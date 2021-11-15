Столтенберг заявил, что Россия якобы концентрирует войска на границе Украины

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия концентрирует войска на границе Украины, сообщает Reuters.

«НАТО наблюдает значительную и необычную концентрацию российских вооруженных сил на границе Украины, альянс мониторит ситуацию», — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО потребовал, чтобы Россия прекратила поддерживать «боевиков» на Донбассе. При этом Столтенберг отметил, что НАТО не видит непосредственной угрозы странам альянса в связи с событиями на Украине и в Белоруссии.

Ранее Столтенберг рассказал об отношении стран НАТО к вступлению в альянс Украины.

Он отметил, что отношения Киева с альянсом укрепляются, но подчеркнул, что речь не идет о выполнении пятой статьи устава организации, в которой говорится о коллективной обороне.

В том же интервью генсек НАТО прокомментировал информацию о стягивании российских вооруженных сил к границе с Украиной.