В Кремле опровергли слова Блинкена об отвлечении внимания Белоруссией от действий России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, в котором он обвинил Белоруссию в попытке якобы отвлечь внимание от действий России на границе Украины.

«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе... Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны», — заявил Песков.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Лукашенко отвлекает внимание от действий России против Украины.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. 8 ноября к границе Белоруссии и Польши подошли около 3 тыс. нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки.