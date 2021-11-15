Путин отменил указ Ельцина

Президент России Владимир Путин отменил указ первого президента РФ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Так, глава государства отменил указ от 20 декабря 1993 года, согласно которому отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Из списка удалили

Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Решение принято в соответствии с изменением Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Путин утвердил Стратегию в прошлом году. Документ определяет меры, направленные на развитие Арктического региона и обеспечения национальной безопасности.