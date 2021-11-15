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Илон Маск поиздевался над демократом Сандерсом

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Michele Tantussi/Reuters

Миллиардер Илон Маск высмеял сенатора-демократа Берни Сандерса в Twitter после того, как политик в очередной раз призвал богатейших американцев платить больше налогов.

Маск, чье состояние оценивается в $286 млрд, написал Сандерсу: «Я все время забываю, что вы все еще живы».

В следующем твите исполнительный директор Tesla и SpaceX спросил: «Берни, ты хочешь, чтобы я продал больше акций? Просто скажи слово…»

Маск ранее продал часть своих акций компании на сумму более $1,1 млрд после опроса в Twitter. По данным СМИ, миллиардер мог продать более 930 тыс. акций после обвинений в неуплате налогов. Сообщается, что сделка планировалась еще в сентябре, до проведения опроса о продаже своих активов.

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