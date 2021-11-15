В МВД Польши заявили, что стена на границе с Белоруссией будет достроена в 2022 году

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что полноценные заградительные сооружения на границе с Белоруссией будут достроены в первой половине 2022 года.

Каминьский уточнил, что длина сооружения составит около 180 километров, а высота стен будет не менее 5,5 метра.

«Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа. Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо», — заявил Каминьский.

Ранее польские силовики забрали группу беженцев от забора на границе.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.