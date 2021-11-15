Столтенберг увидел в штурме Капитолия нападки на ценности НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «осада» Капитолия США 6 января 2021 года расценивается как нападки на ценности Североатлантического блока.

«Я рассматриваю этот инцидент как нападение на основные демократические институты Соединенных Штатов Америки и, следовательно, на основные ценности НАТО», — отметил Столтенберг в интервью телеканалу «Axios на HBO».

Политик, тем не менее, добавил, что он по-прежнему верит в будущее американской демократии.

«Я уверен, что нашим самым большим союзником <...> останется сильная демократия», — сказал он, отметив, что страна «раньше переживала трудные времена и кризисы, но всегда выходила из них с твердой приверженностью демократическим принципам».

Ранее Столтенберг ушел от ответа на вопрос о реакции блока на возможное нападение Китая на Тайвань.