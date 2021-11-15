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Столтенберг рассказал об отношении стран НАТО к вступлению в альянс Украины

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Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу HBO, что государства-участники военного блока пока не пришли к единому мнению относительно вступления в него Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им (Украине — прим. ред.) бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что отношения Киева с альянсом укрепляются, но подчеркнул, что речь не идет о выполнении пятой статьи устава организации, в которой говорится о коллективной обороне.

В том же интервью генсек НАТО прокомментировал информацию о стягивании российских вооруженных сил к границе с Украиной. По его словам, альянс мониторит ситуацию и готов к любому развитию событий.

До этого сообщалось, что Великобритания может перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений, связанных с якобы готовящимся Россией вторжением.

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