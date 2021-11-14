Правительство Ирака займется возвращением беженцев с белорусской границы

В Министерстве иностранных дел Ирака заявили, что первый рейс для возвращения на родину граждан, пытающихся попасть в Европу со стороны белорусской границы, планируется осуществить 18 ноября. Об этом сообщает Информационное агентство Ирака.

«МИД приняло пакет мер по отслеживанию гуманитарной ситуации иракцев на границе между Белоруссией и Польшей, ситуация является чувствительной, продолжает развиваться и создает новые кризисы», — подчеркнул официальный представитель иракского ведомства Ахмед Ас-Сахаф.

Он добавил, что Ирак планирует организовать первый рейс для желающих вернуться добровольно 18 ноября. По словам Ас-Сахафа, правительство страны поддерживает и приветствует добровольное возвращение граждан на родину, а также предостерегает их от тех людей, которые «эксплуатируют иракцев».

Ранее стало известно, что около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии. Уточняется, что полицейские задержали 22 гражданина Ирака.

За прошедшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека – два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 мигрантов.