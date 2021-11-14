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ФБР признало рассылку фейковых электронных писем со своих адресов, но отрицает взлом

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Depositphotos

В американском ФБР заявили, что неизвестные рассылали поддельные электронные письма с адресов ведомства, но хакерам не удалось ничего взломать. Об этом сообщается в аккаунте ФБР в Twitter.

«ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволило воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма», — говорится в сообщении.

В бюро добавили, что никаких личных и секретных данных украдено не было, я уязвимость в системе устранена.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов сообщило, что хакеры взломали электронную почту ФБР.

Письма, разосланные с электронной почты ФБР, содержали предупреждение о возможной кибератаке. В самом ведомстве заявили, что они и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры «осведомлены об инциденте».

В письмах была указана тема: «Срочно: злоумышленник в системе». Сообщение было подписано министерством внутренней безопасности США и предупреждало получателей о том, что злоумышленником является эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году вел расследование деятельности хакерской группы The Dark Overlord.

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