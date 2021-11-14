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На Украине заявили, что готовятся к различным сценариям на белорусско-польской границе

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Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна готовится к различным сценариям развития ситуации на белорусско-польской границе. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

«Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, - это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе», — рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что по данным разведки, в текущий момент на территории Белоруссии находится около 16 тыс. человек – «так называемых беженцев».

Данилов отметил необходимость создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

Ранее руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что не исключает ситуации на украинско-белорусской границе, схожей с тем, что происходит на границе Белоруссии и Польши.

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