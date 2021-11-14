Боррель заявил, что Россия не позволит Белоруссии перекрыть газ в Европу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия не позволит Белоруссии приостановить поставки газа через территорию страны в Европу. Об этом он сообщил в эфире France 24.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «посадил в тюрьму 35 тысяч человек». По мнению Борреля, если бы он мог приостановить подачу газа в Европу, он бы это сделал, но Россия не позволит ему, потому что ей важно продавать газ.

Ранее Боррель заявил, что проблему мигрантов невозможно решить, построив стену на границе Польши и Белоруссии.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна проводит консультации с Литвой и Латвией по вопросу созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Он подчеркнул, что данное решение предусматривает совместные консультации при угрозе безопасности одного из государств альянса.