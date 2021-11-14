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Украина решила построить укрепления на границе с Белоруссией

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Украина построит укрепления на пяти граничащих с Белоруссией областях. Об этом сообщает телеканал «Украина 24» с совещания Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященного миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.

По данным канала, министр МВД Украины Арсен Аваков отметил, что такие меры планируется принять уже в следующем году.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что проблему мигрантов невозможно решить, построив стену на границе Польши и Белоруссии.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна проводит консультации с Литвой и Латвией по вопросу созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Он подчеркнул, что данное решение предусматривает совместные консультации при угрозе безопасности одного из государств альянса.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.

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