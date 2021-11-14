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На Украине заявили, что Россия может «пойти в наступление» на фоне миграционного кризиса

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович утверждает, что Россия на фоне напряженности на границе Белоруссии и ЕС может «пойти в наступление» на Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

«Способна», — ответил Арестович на вопрос о том, способна ли Россия пойти в наступление на фоне напряженности на границе.

По его словам, спикер российского МИД Мария Захарова начала озвучивать результаты заседания трехсторонней контактной группы в то время, пока оно еще проходило. Арестович утверждает, что все результаты были заранее подготовленные.

«Они были очень простые: что мы нагнетаем милитаристскую силу, что это Киев хочет атаковать первым Донбасс, а НАТО помогает ему. Что Франция и Германия заняли позицию Киева, а НАТО помогает им в Черном море создавать группировку, о чем позже сказал (президент России Владимир) Путин», — рассказал Арестович.

По его слом это «нехорошая» ситуация. Он также отметил, что «впервые с 2014 года уровень военной опасности - политической, гибридной - похож на уровень конца 2013 - начала 2014 года».

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что члены украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе «валяют дурака».

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