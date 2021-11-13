WSJ заявила, что у России есть «опасный компромат» на власти США

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший в своей статье написал, что Россия располагает «опасным компроматом» на США, который может навредить американской политической элите.

Журналист рассмотрел действия главы ФБР Джеймса Коми в ходе предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, который якобы руководствовался российскими разведданными.

«По всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», — заявил Дженкинс-младший.

При этом отношения Вашингтона и Москвы во время президентства Трампа заметно не улучшились. Автор материала считает, что компромат, который есть у РФ, дает администрации нынешнего президента США Джо Байдена «дополнительную причину ходить вокруг (президента России Владимира — «Газета.Ru») Путина на цыпочках». Обозреватель сделал вывод, что правда, которую якобы знает Кремль, никак не может быть хорошей.

Также он отметил, что все президенты Соединенных Штатов, начиная с Джорджа Буша-младшего, стремились подружиться с Путиным.

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о его предполагаемых связях с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы.