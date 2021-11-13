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Захарова осудила Запад за отношение к кризису с мигрантами

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась в эфире белорусского Youtube-канала «Главный. Тур» о миграционном кризисе, который наблюдается в настоящее время на границе Польши и Белоруссии.

По ее словам, западное общество отвернулось от беженцев, хотя до этого заманивало их «в свои кущи и гущи».

«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», — возмутилась Захарова.

Они призвала европейских политиков прекратить политиканство — «те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать». Вместо этого странам Евросоюза нужно сообща помочь мигрантам, добавила представитель МИД.

Ранее польская погранохрана обвинила Белоруссию в передаче мигрантам слезоточивого газа.

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