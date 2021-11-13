Путин заявил, что России не дают расслабиться

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, но страна и так не планирует этого делать. Об этом он сообщил в интервью журналисту «Вести.Ru».

«Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что учения НАТО в Черном море представляют угрозу, так как альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием.

По его словам, Минобороны России предложило провести в Черном море учения в ответ на действия НАТО, но президент посчитал это нецелесообразным. Он подчеркнул, что нет необходимости нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением самолетов и кораблей НАТО.

До этого сообщалось, что деятельность США на Черном море является угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России. В Минобороны уточнили, что в настоящее время Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США.