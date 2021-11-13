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Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом»

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что учения НАТО в Черном море представляют угрозу, так как альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием. Об этом он сообщил в интервью журналисту «Вести.Ru».

По его словам, Минобороны России предложило провести в Черном море учения в ответ на действия НАТО, но президент посчитал это нецелесообразным. Он подчеркнул, что нет необходимости нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением самолетов и кораблей НАТО.

Ранее сообщалось, что деятельность США на Черном море является угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Минобороны уточнили, что в настоящее время Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США.

Вблизи государственных территориальных вод России находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО.

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