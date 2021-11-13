Тело сирийского мигранта обнаружено на польско-белорусской границе

Польская полиция обнаружила тело 20-летнего гражданина Сирии рядом с границей Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

«Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации правоохранительных органов, тело было найдено в лесной зоне.

Ранее сообщалось, что около 100 мигрантов перешли из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.