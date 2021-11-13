На Украине заявили, что планируют обустроить границу с Белоруссией и Россией в 2022 году

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в следующем году планируется обустроить участки границы страны с Белоруссией и Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина-24».

«Моя задача как министра — и эта задача была сформулирована президентом Зеленским, — что должна быть построена граница, и в следующем году мы планируем построить ее и на украино-белорусском и на украино-российском участках границы», — отметил Монастырский.

Он подчеркнул, что накануне посетил государственную границу страны и «пришел в ужас, поскольку физически ее нет».

Ранее Монастырский заявил, что власти должны в кратчайшие сроки построить «интеллектуальную границу» с Россией и Белоруссией. По его словам, для этого проекта понадобится 17 млрд гривен ($648,6 млн), деньги будут выделены из бюджета.

В ходе визита в Волынскую область Монастырский проверил состояние охраны границы с Белоруссией и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения госпогранслужбы, нацгвардии и нацполиции.