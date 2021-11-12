Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Червиченко об игроках сборной России: наши футболисты кисельные, как Миранчук 20:50
Путин призвал россиян «не сбегать из реальности в метавселенную» 20:47
Клишас: введение в России QR-кодов не противоречит Конституции 20:46
Курс доллара превысил 73 рубля 20:41
Россиянам без QR-кодов разрешат вернуться на родину по ПЦР-тестам 20:33
В Госдуме назвали вынужденной мерой введение в России QR-кодов 20:32
Журналист Андронов раскритиковал сборную Кипра за игру с Россией 20:31
Федосеева-Шукшина отдала мемориальную квартиру мужа внуку 20:29
Голикова: требование о QR-кодах не будет распространяться на детей 20:22
Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия в связи с пандемией 20:16

Во Франции расследуют изнасилование в Елисейском дворце

close
100%
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французская полиция расследует изнасилование военнослужащей в Елисейском дворце. Об этом сообщает портал Francetvinfo со ссылкой на источник.

По данным издания, в изнасиловании подозревается мужчина, который тоже служит в армии.

«Как только факты были доведены до сведения властей, меры были немедленно приняты. Осуществляется поддержка и сопровождение потерпевшей, обвиняемый немедленно размещен вдали от Елисейского дворца», — сообщил источник Francetvinfo.

Как пишет газета Liberation, изнасилование произошло на вечеринке.

Ранее в Париже был задержан обвиненный в изнасиловании актер Эри Абиттана. Актера доставили на допрос в полицейский участок, заявление на него написала женщина, имя которой не называется. Абиттан известен по таким фильмам, как «Безумная свадьба», «Да здравствует Франция!», «С вещами на вылет!» и «Безумные соседи».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть