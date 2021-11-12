Во Франции расследуют изнасилование в Елисейском дворце

Французская полиция расследует изнасилование военнослужащей в Елисейском дворце. Об этом сообщает портал Francetvinfo со ссылкой на источник.

По данным издания, в изнасиловании подозревается мужчина, который тоже служит в армии.

«Как только факты были доведены до сведения властей, меры были немедленно приняты. Осуществляется поддержка и сопровождение потерпевшей, обвиняемый немедленно размещен вдали от Елисейского дворца», — сообщил источник Francetvinfo.

Как пишет газета Liberation, изнасилование произошло на вечеринке.

Ранее в Париже был задержан обвиненный в изнасиловании актер Эри Абиттана. Актера доставили на допрос в полицейский участок, заявление на него написала женщина, имя которой не называется. Абиттан известен по таким фильмам, как «Безумная свадьба», «Да здравствует Франция!», «С вещами на вылет!» и «Безумные соседи».