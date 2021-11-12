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Климкин заявил о попытках России и Германии «нагнуть» Украину

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Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «1+1», что Москва и Берлин предпринимают попытки «нагнуть» Киев, чтобы запустить газопровод «Северный поток — 2».

Он предположил что европейские политики не хотят воевать с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, Ангела Меркель, которая до 26 октября 2021 года занимала пост немецкого канцлера (в настоящее время она исполняет обязанности канцлера), договорилась с Путиным о поставках российского газа.

«Простой вопрос – а где мы после того, как нас реально пытаются «нагнуть» на «Северном потоке», в этих договоренностях? Должны ли быть договоренности про продолжение контракта транзитного на нормальных условиях частью этих договоренностей? Я считаю, что однозначно да», — сказал дипломат.

Ранее заместитель украинского министра энергетики Максим Немчинов заявил, что Украина планирует заключить контракт на прямые поставки сжиженного природного газа с Катаром. Топливо будет поставляться через два терминала в Польше — на территории Гданьска и Свиноуйсьца.

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