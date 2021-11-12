В Белоруссии предложили ЕС выход из ситуации с мигрантами на границе

Решить ситуацию с мигрантами, остающимися на белорусско-литовской границе, как считает заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, может диалог ЕС с Минском. Об этом сообщается в эфире YouTube ОНТ.

По ее словам, участники переговоров могли бы приступить к разработке дорожной карты.

«Как выйти из этой ситуации? Мне кажется, руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Белоруссии на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации», — подчеркнула замглавы администрации президента.

Чуприс отметила, что совместные усилия и переговоры помогут преодолеть негативные последствия в связи с беженцами. Также получится избежать человеческих жертв, добавила она.

Также к решению проблемы должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и по делам беженцев, уверена заместитель главы администрации президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не введет санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.

До этого Польша сообщила об увеличении числа мигрантов на границе с Белоруссией.