Климкин увидел «спецоперацию» России и Белоруссии в кризисе с мигрантами

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы устроили «спецоперацию» в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, сообщает телеканал «1+1».

Он предположил, что поток мигрантов скоро направится на Украину после того, как Польша и Литва усилят меры по защиты границы.

«Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?», — заявил Климкин.

Ранее несколько стран Европы и США призвали в СБ ООН к международной реакции на действия Минска.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.

В связи с миграционным кризисом Еврокомиссия пыталась получить возможность посетить польско-белорусскую границу, но власти Польши отказали.