Зампостпреда РФ при ООН Полянский: корабли США действуют провокационно в Черном море

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американские военные корабли в Черном море действуют провокационно. Как пишет ТАСС, Полянский указал в разговоре с журналистами, что избегать прямого столкновения каждый день становится сложно.

«Мы предупредили американских коллег, что это провокация», — указал российский представитель.

Вблизи государственных территориальных вод России находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО..

В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США.