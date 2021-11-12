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Зампостпреда РФ при ООН Полянский: корабли США действуют провокационно в Черном море

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Sputnik/РИА Новости

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что американские военные корабли в Черном море действуют провокационно. Как пишет ТАСС, Полянский указал в разговоре с журналистами, что избегать прямого столкновения каждый день становится сложно.

«Мы предупредили американских коллег, что это провокация», — указал российский представитель.

Вблизи государственных территориальных вод России находятся два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, прибывший в акваторию Черного моря для совместных учений с партнерами по НАТО..

В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей ВМС США.

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