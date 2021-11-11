Польша отказала Еврокомиссии в доступе к границе с Белоруссией

Власти Польши не разрешили представителям Еврокомиссии посетить польско-белорусскую границу, где с ноября наблюдается обострение миграционного кризиса, пишет «Российская газета». По словам официального представителя ЕК Адальберта Янса, сотрудники ведомства хотели посетить регион, чтобы составить впечатление о ситуации с нелегалами.

Как отметил Янс, Еврокомиссия продолжает диалог с Польшей по этому вопросу, однако пока Варшава не дает добро. При этом представитель ЕК также указал, что ведомство отдельно подчеркивает важность визита на границу в диалоге с польским руководством.

Ранее в Польше сообщили об увеличении числа мигрантов на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз. При этом Варшава уверена, что за увеличением потока мигрантов стоит Минск и Москва, требуя усиления санкций против Белоруссии за «гибридную атаку» против ЕС.