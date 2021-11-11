Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Задержанный по подозрению в убийстве девочки под Орлом признался в еще... 17:00
Глава МВД Украины заявил о необходимости «интеллектуальных границ»... 16:58
Юрист Ключникова оценила законность введения QR-кодов в транспорте и магазинах 16:57
Эксперт назвал подготовкой к войне с Россией переброску кораблей ВМС Украины... 16:54
Экс-игрок «Крыльев Советов» Ковба находится в реанимации из-за... 16:52
Рейтинг Зеленского рекордно упал 16:48
В Донбассе расстреляли из гранатомета огромную куклу из «Игры... 16:46
На Украине заявили, что США и Польша поддержат страну в отопительный сезон 16:43
«Хотелось радости»: Анна Семенович призналась в гостевом браке... 16:40
Baza: брат Хабиба задержан в Москве по подозрению в наезде... 16:39

Польша отказала Еврокомиссии в доступе к границе с Белоруссией

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Власти Польши не разрешили представителям Еврокомиссии посетить польско-белорусскую границу, где с ноября наблюдается обострение миграционного кризиса, пишет «Российская газета». По словам официального представителя ЕК Адальберта Янса, сотрудники ведомства хотели посетить регион, чтобы составить впечатление о ситуации с нелегалами.

Как отметил Янс, Еврокомиссия продолжает диалог с Польшей по этому вопросу, однако пока Варшава не дает добро. При этом представитель ЕК также указал, что ведомство отдельно подчеркивает важность визита на границу в диалоге с польским руководством.

Ранее в Польше сообщили об увеличении числа мигрантов на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз. При этом Варшава уверена, что за увеличением потока мигрантов стоит Минск и Москва, требуя усиления санкций против Белоруссии за «гибридную атаку» против ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть