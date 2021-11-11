Лавров прокомментировал сообщения о российских ЧВК в Мали

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщения о российских частных военных компаниях (ЧВК) в Мали «высосаны из пальца». Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные предположения вредят имиджу тех, кто их выдвигает.

«Я считаю, что раскручивание этой темы вредит, даже не вредит, а подтверждает имидж и репутацию тех, кто этим занимается», — сказал он.

Как считает Лавров, западные страны, в том числе США и Франция, также предоставляют услуги своих частных военных компаний. Он отметил, что российские власти никак не связаны с ЧВК.

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнер».

Парли подчеркнула, что Франция считает «невозможным» сосуществование с наемниками. Она добавила, что страна «не отказывается от своих обязательств в Мали». По ее словам, на местах остаются тысячи солдат, которые ведут борьбу с террористами, и при этом Франция продолжает поставлять новую технику в Сахель для этих целей.

Также министр заявила, что считает слова временного премьер-министра Мали Чогеля Кокаллы Маиги о том, что Франция бросила страну, «неприемлемыми».

До этого Маига заявил о том, что его страна чувствует себя покинутой Францией и по этой причине власти страны обратились за военной помощью к российской частной военной компании (ЧВК).