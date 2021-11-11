Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Черышев покинет «Валенсию» по окончании сезона 09:18
В Минпромторге рассказали об уловках трейдеров, приводящих к повышению цен... 09:16
Врачи рассказали о состоянии попавшей в ДТП актрисы Сафоновой 09:08
Россия выпускает 150 млн комплектов вакцин против коронавируса в квартал 09:00
Родственники погибших в «Зимней вишне» назвали мизерными назначенные судом... 08:57
Светооператор фильма «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на Алека Болдуина 08:55
В Минпромторге заявили, что новых вакцин от COVID-19 россиянам ждать не стоит 08:51
Стал известен претендент на бой с Макгрегором 08:46
Украине предложили открыть консульство в Крыму 08:39
Появился рейтинг самых снежных российских городов 08:36

Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах

Европейский союз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на внешних границах ЕС. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, передает «Интерфакс».

«Спланированная инструментализация людей белорусским режимом в политических целях за последние дни приобрела новое тревожное измерение», — сказал европейский дипломат.

По его словам, белорусская армия якобы сопровождает группы беженцев к границам государств-членов Евросоюза и принуждает этих людей въехать на территорию ЕС.

Боррель подчеркнул, что страны Союза не перестанут противодействовать «спонсируемой» белорусскими властями нелегальной миграции, в частности, незаконный ввоз мигрантов, «который организован белорусским режимом». Глава дипломатии ЕС заявил, что в отношении Белоруссии могут быть введены санкции.

«Основополагающие ценности будут и впредь определять наши действия, особенно в том, что касается защиты прав человека в среде мигрантов», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть