Зеленский заявил, что Украину не пугает поведение России

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о наращивании Россией войск вокруг границ Украины заявил, что такое поведение Москвы Киев не удивляет и не пугает. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Надеюсь, теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе. В то же время, скажем откровенно, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, некоторых блогеров, которые подняли медиа-шумиху», — заявил Зеленский.

Ранее помощница главы Госдепа США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что Соединенные Штаты предупредили правительство России о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной.

Она подчеркнула, что официальные представители России уже уведомлены Вашингтоном о «возможных последствиях» за «необычную военную активность» рядом с границей Украины.