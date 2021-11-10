Глава МИД Белоруссии опроверг причастность России к миграционному кризису

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с РИА «Новости» высказался о мнении западных политиков о причастности России к миграционному кризису.

По его словам, Минск никогда не получал из Москвы никаких указаний об организации нелегальной миграции.

«Это результат действий самого ЕС. Это просто попытки оправдать свою конфронтационную политику по отношению к России», — сказал дипломат.

Он также указал, что политика Запада в отношении Белоруссии осуществляется с дальним прицелом на РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об «ответственности» России за кризис с мигрантами неприемлемыми.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.