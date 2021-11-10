В Австрии предложили предоставить России и США площадку для саммита

В австрийском МИД заявили, что страна готова предоставить в распоряжение свою площадку для проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если они решатся на такой саммит. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Россия и США решатся на саммит на уровне президентов, то это заслуживает приветствия. Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, разумеется, всегда будет в распоряжении для переговоров на высоком уровне всех видов. Обе стороны знают о нашей готовности», — подчеркнули в австрийском ведомстве.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Байден могут провести личную встречу в начале 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в текущий момент никаких договоренностей о проведении подобных мероприятий между президентами нет, но вероятность реализации такого события существует.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.