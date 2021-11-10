Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро получила российский паспорт 16:23
В Австрии предложили предоставить России и США площадку для саммита 16:23
Минобороны сообщило о росте интенсивности полетов авиации НАТО над Черным морем 16:23
В Индии люди помолились в реке в токсичной пене 16:22
Адвокат отреагировал на данные о связи Сафронова с японскими дипломатами 16:21
Путин о темпах вакцинации в РФ: если запоздаем, то все насмарку 16:11
Голикова оценила итоги нерабочей недели 16:10
Сторонники Саакашвили вытерли ноги о российский флаг 16:08
На Украине резко подорожали услуги ЖКХ 16:07
Авербух о перешедшем в сборную США российском фигуристе: у него нет... 16:06

Польский премьер назвал кризис на границе «государственным терроризмом» со стороны Минска

close
100%
John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе «государственным терроризмом» со стороны Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

«Надо ясно сказать, что это проявление государственного терроризма», — заявил он по результатам переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, Моравецкий предложил заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

«Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию», — предложил Моравецкий.

Он также пригрозил закрыть другие пограничные переходы, если мигранты будут продолжать попытки штурма границы.

«В других мы поступим подобно. Если Лукашенко не отступит от своей гибридной атаки, то мы будем вынуждены их закрыть», — пояснил Моравецкий.

Ранее мигрантам на границе Польши и Белоруссии начали давать сосиски и колбасу.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

Также двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. Нелегалов вернули обратно на белорусскую территорию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть