Польский премьер назвал кризис на границе «государственным терроризмом» со стороны Минска

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе «государственным терроризмом» со стороны Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

«Надо ясно сказать, что это проявление государственного терроризма», — заявил он по результатам переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, Моравецкий предложил заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

«Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию», — предложил Моравецкий.

Он также пригрозил закрыть другие пограничные переходы, если мигранты будут продолжать попытки штурма границы.

«В других мы поступим подобно. Если Лукашенко не отступит от своей гибридной атаки, то мы будем вынуждены их закрыть», — пояснил Моравецкий.

Ранее мигрантам на границе Польши и Белоруссии начали давать сосиски и колбасу.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

Также двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. Нелегалов вернули обратно на белорусскую территорию.