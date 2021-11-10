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Президент Эстонии: Россия бросает вызов стабильности и безопасности ЕС

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Kevin Lamarque/Pool/Reuters

Россия угрожает стабильности и безопасности Европы, и поэтому НАТО должна укреплять свои позиции в балтийских странах и Польше. Такую позицию высказал президент Эстонии Алар Карис на открытии ежегодной Балтийской конференции по безопасности в Таллине, сообщает его пресс-служба.

«Вызов России стабильности и безопасности в Европе становится все менее и менее замаскированным. НАТО не может позволить себе упустить момент и, в случае необходимости, должна укрепить свои позиции в странах Балтии и Польше», — подчеркнул глава Эстонии.

Европе, по его словам, для усиления безопасности необходимо сотрудничество с Соединенными Штатами, а также солидарность внутри альянса.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России. Он обратил внимание на то, что эти маневры проходят, несмотря на «все заклинания, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия — НАТО».

Российский дипломат подчеркнул, что акт полностью нарушен в своей ключевой части, которая гласила, что Североатлантический альянс не должен перемещать свою военную инфраструктуру на Восток, на территорию новых членов блока.

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