В Кремле оценили заявления Моравецкого об «ответственности» России за кризис с мигрантами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об «ответственности» России за кризис с мигрантами неприемлемыми.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.