Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, когда решат проблему с поставками товаров в Приморье 13:22
Петербуржец отсудил у бывшей девушки деньги за Lada Largus 13:21
В Темзе обнаружены акулы и морские коньки 13:17
Песков рассказал про расследование новых видео с пытками в колониях 13:16
В новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы 13:15
Путин отметил актерский успех празднующего 70-летие Сухорукова 13:11
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Байдена 13:10
Cемья исполнила последнее желание мужчины и похоронила его в грузовике 13:09
Убившим человека 50 ударами электрошокера полицейским вынесли приговор 13:06
Жительнице Канады врач диагностировал «изменение климата» 13:03

В Кремле оценили заявления Моравецкого об «ответственности» России за кризис с мигрантами

close
100%
John Thys/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об «ответственности» России за кризис с мигрантами неприемлемыми.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть