Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На онлайн-распродаже россияне скупают подгузники 13:26
Стало известно, когда решат проблему с поставками товаров в Приморье 13:22
Петербуржец отсудил у бывшей девушки деньги за Lada Largus 13:21
В Темзе обнаружены акулы и морские коньки 13:17
Песков рассказал про расследование новых видео с пытками в колониях 13:16
В новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы 13:15
Путин отметил актерский успех празднующего 70-летие Сухорукова 13:11
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Байдена 13:10
Cемья исполнила последнее желание мужчины и похоронила его в грузовике 13:09
Убившим человека 50 ударами электрошокера полицейским вынесли приговор 13:06

Захарова: обвинения Варшавы в адрес Москвы по миграционному кризису переходят границы

close
100%
Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в адрес России относительно миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши переходят границы. Об этом она сказала в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. <...> Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», — сказал дипломат.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия «причастна» к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

Мария Захарова, в свою очередь, назвала ложью заявления Запада о том, что происходящее на белорусско-польской границе является некой «гибридной операцией» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России.

Ранее 10 ноября стало известно, что Польская Пограничная стража задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Помимо россиянина, польские пограничники также задержали граждан Швеции и Литвы.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть