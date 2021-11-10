Захарова: обвинения Варшавы в адрес Москвы по миграционному кризису переходят границы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в адрес России относительно миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши переходят границы. Об этом она сказала в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. <...> Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», — сказал дипломат.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия «причастна» к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

Мария Захарова, в свою очередь, назвала ложью заявления Запада о том, что происходящее на белорусско-польской границе является некой «гибридной операцией» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России.

Ранее 10 ноября стало известно, что Польская Пограничная стража задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Помимо россиянина, польские пограничники также задержали граждан Швеции и Литвы.