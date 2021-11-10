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В Польше пригрозили Белоруссии полностью закрыть границы из-за мигрантов

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Leonid Scheglov/BelTA/Reuters

Польские власти могут полностью закрыть границу с Белоруссией для перемещений в связи с миграционным кризисом. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в беседе с порталом Wirtualna Polska.

Он отметил, что Варшава изучает такой вариант развития событий при дальнейших сценариях.

«Мы направляем информацию властям Белоруссии о том, что возможно, если они не прекратят свои действия», — подчеркнул Мюллер.

Пограничная стража Польши 10 ноября зафиксировала около 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, в два раза больше по сравнению с предыдущим днем (300 попыток).

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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