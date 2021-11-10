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Фумио Кисида стал 101-м премьер-министром Японии

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Reuters

Фумио Кисида, по итогам голосования в нижней палате японского парламента, стал 101-м премьер-министром Японии, сообщает агентство «Киодо».

Правительство было сформировано 4 октября, когда Фумио Кисида занял пост премьера. Однако через 10 дней истекли полномочия нижней палаты парламента, и 31 октября прошли новые выборы, на которых победила возглавляемая Кусидой Либерально-демократическая партия — ее представители получили 261 место из 465. После этого кабинет министров ушел в отставку, как того требует конституция.

За кандидатуру Кисиды проголосовали 297 из 465 депутатов палаты представителей Японии.

В среду, 10 ноября, в японском парламенте было созвано специальное заседание, на котором Кисиду переизбрали председателем правительства. Вскоре премьер-министр приступит к формированию второго кабинета.

Ранее в Японии ушло в отставку правительство.

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